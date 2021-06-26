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Частные прогнозы на спорт

Главный успех любого сайта с прогнозами – профессиональная команда экспертов, которой доверяют обычные пользователи. На Tips.ru советы дают как опытные прогнозисты, так и талантливые новички с желанием проявить себя. Но их работу оценивают исключительно пользователи: вы сами решаете, кому доверять – аналитику со стажем или юниору с хорошей выигрышной серией. Важна только ставка здесь и сейчас.

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Главные события

UFC
Сирил Гейн —Александр Волков
Смешанные единоборства. UFC Fight Night. 27.06.21
26.06.2021, 22:30
2 прогноза
UFC
Сирил Гейн — Александр Волков
Смешанные единоборства. UFC Fight Night. 27.06.21
26.06.2021, 22:30
2 прогноза

Новые прогнозы

Футбол
Тоттори — Фукусима Юнайтед
Чемпионат Японии. Третий дивизион
26.06.2021, 10:00
200 ₽
ию
ильгиз юнусов
Футбол
Грала Мориока — Йокогама СКК
Чемпионат Японии. Третий дивизион
26.06.2021, 08:00
200 ₽
ию
ильгиз юнусов
Киберспорт
Triumph — paiN
CS:GO. ESEA Premier Season 37 North America
25.06.2021, 23:00
100 ₽
Максим Линков
100%
Теннис
Мария Камила Осорио Серрано — Нурия Парризас-Диас
Уимблдон. Женщины. Квалификация
25.06.2021, 10:00
100 ₽
Андрей Фоменко
57%
Теннис
Даниэль Лао — Урсула Радваньска
Уимблдон. Женщины. Квалификация
25.06.2021, 10:00
100 ₽
Андрей Фоменко
57%
Теннис
Сэм Куэрри — Адриан Маннарино
ATP. Мальорка
25.06.2021, 16:30
50 ₽
АО
Алексей Орлов
66%
РБ+ программа лояльности для любителей спорта и ставок на спорт
Футбол
Франция — Швейцария
Чемпионат Европы 2020
28.06.2021, 19:00
50 ₽
ГВ
Гус Ван-гог
50%

На Tips.ru доступны платные прогнозы на все виды спортивных дисциплин. Вы смотрите на имя эксперта, оцениваете его статистику, сравниваете все ставки и коэффициенты и только потом принимаете решение, отдавать ли деньги за беттинг-советы. Также всем игрокам доступны данные по просмотрам и покупкам каждого прогноза, вплоть до детализации на сегодняшний день. Больше никаких искусственных рекомендаций – пользователи сами голосуют рублем за то, чьи прогнозы кажутся им надежными, а какие не стоят ничего. Все честно, ведь качество – это лучшая валюта.

Почему мы

Маркетплейс прогнозов Tips.ru  собрал в одном месте аналитические материалы опытных прогнозистов страны. Среди преимуществ сайта:

  • Большой выбор прогнозистов – от ветеранов до уже успешных новичков;
  • Гигантский разброс дисциплин – футбол, баскетбол, хоккей, теннис и другие виды, включая даже непопулярные для ставок;
  • Прогнозы на любые матчи – от Лиги чемпионов до чемпионата Катара;
  • Удобный интерфейс, предоставляющий, в первую очередь, прогнозы на предстоящие события.

Мы предлагаем только платные прогнозы авторов, заслуживших доверие у бетторов.

Стоит ли покупать экспертный прогноз на спорт?

Да, легко доверять топовым прогнозистам и телекомментаторам, но существуют дисциплины, за которыми раскрученные профессионалы не могут уследить. Главная особенность Tips.ru – это персонализация прогнозов по самым невероятным чемпионатам и видам спорта. Ведь лучше взять совет по непопсовой лиге от специалиста с куда большим погружением в тему, чем у раскрученного имени из телевизора.

Никакого дополнительного промоушена и навязанной рекламы – все прогнозы выбираете исключительно вы. Только вы вместе с другими пользователями делаете из малоизвестных прогнозистов звезд беттинг-индустрии. Tips.ru дает 100% гарантию безопасной сделки при покупке надежного прогноза, который позволит разыграть ставку в вашу пользу!